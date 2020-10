Quinteros y situación de Zaldivia: Trataré de estar cerca y ayudar, la unión es lo más importante

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la compleja situación que vive el defensor Matías Zaldivia, quien no recibirá salario del club mientras esté lesionado de su tendón de Aquiles. El DT dijo que ayudará a solucionar el problema.

En conferencia de prensa tras el empate 1-1 contra Everton, el estratega señaló que "me corresponde interceder e intermediar para que todo se solucione en beneficio de todo el grupo. Lo más importante es la unión de todos para poder salir adelante. Trataré de estar cerca de este problema y ayudar".

Además, añadió que "yo me voy a interiorizar de los detalles y me pondré al tanto del problema de Zaldivia. Los jugadores se han reunido en la semana tratando de solucionar este problema de la mejor manera".

En lo futbolístico, Quinteros valoró una mejoría del "Cacique" y sostuvo que "en el segundo tiempo el equipo respondió. Hubo transiciones, jugadas rápidas, ocasiones. El hincha entiende de fútbol. Todos queremos ganar, pero lo primero que tenemos que hacer es superar a los rivales para jugar mejor".

"Hoy el resultado lo dejo de lado porque los objetivos nuestros son jugar bien, jugar mejor, correr los 90 minutos y que el equipo esté a la altura de un partido de Primera, y hoy lo conseguimos por momentos. No estamos mejor preparados que los rivales todavía. Hay momentos que jugamos bien, pero tenemos que sostenerlo", añadió.

Sobre la lesión de Marcos Bolados, el ex Universidad Católica dijo que "todavía no sabemos si es grave o no hasta que le hagan los estudios. No podemos darnos el lujo de perder un jugador, porque los que están recuperándose no van a estar para jugar 90 minutos. Se nos complica".

Finalmente y volviendo a lo grupal, agregó que "el fútbol no es entrar y hacer magia de un día para otro. El fútbol es un proceso de preparación y entrenamientos para poder plasmar una idea de juego. Y es necesario tener a todos los jugadores a disposición".