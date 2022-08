Quinteros y su futuro: Colo Colo es mi prioridad, el objetivo es ser campeón

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló de su futuro en el cuadro albo y marcó sus objetivos en el club, algo que según apuntó, no está directamente relacionado con su futuro en la institución.

"Como entrenador tengo aspiraciones y objetivos profesionales y mi objetivo es ser campeón con Colo Colo. Hay veces que los contratos se extienden con ciertos objetivos cumplidos. Colo Colo es mi prioridad. Si se logra o no hay que hablar con la dirigencia, quizás si no somos campeones el estado de ánimo puede ser no tan feliz. Pero para esto hay que esperar a noviembre", dijo al ser consultado sobre la renovación de su contrato.

Pese a ello, prefirió no adelantarse a lo que se viene para el final de la temporada y apuntó que "no pensamos en ser campeones antes o después sino que en el día a día. El próximo partido siempre es el más importante y nos preparamos para tratar de superar a rival futbolísticamente".

"Pensamos semana a semana, no si llegamos con ventaja o no... Lo importante es llegar y hacerlo primeros para lograr el objetivo. No pensamos más allá y después veremos donde nos enontramos, esperamos que sea cumpliendo ese objetivo tan importante. Es una temporada normal en la que no vamos a estar preocupados en tener 30 contactos estrechos como pasó el año pasado", agregó.

¿Cómo llega el plantel a la parte final del torneo?

Gustavo Quinteros, en tanto, se refirió a la actualidad del plantel y el avance de los lesionados. "Es importantísimo porque tenemos algunos jugadores afuera importantes. Estamos trabajando para que los lesionados puedan recuperarse. Emiliano Amor y (César) Fuentes están en una etapa más avanzada. Rojas se está preparando físicamente para aguantar el ritmo de partido. De fútbol que viene estaban de vacaciones y eso cuesta. Esperamos en los últimos partidos poder contar con todos", expresó.

Respecto a Marco Rojas, aseguró que "todavía se está preparando. La semana pasada tuvo una sobrecarga muscular y aún no está al 100 por ciento. Es un jugador que nos puede aportar mucho y nos puede entregar variantes en determinados partidos".

Ante la posibilidad de perder a Gabriel Suazo ante una posible partida a Europa, Quinteros fue claro. "Cuando un jugador tiene una temporada muy buena como Gabriel la ha tenido siempre tendrá posibilidades de emigrar. Hoy no hay ninguna oferta ooficial por él y él está en plena negociación de renovación de contrato. El ama este club, nació acá y no tengo dudas que va a tenerminar arreglando su contrato. Está en un gran momento y esperamos contar con él para que nos ayude con los objetivos que tenemos de acá a final de temporada", indicó.

Los formados en casa

El entrenador de Colo Colo también tuvo palabras para el buen momento de Vicente Pizarro, al que calificó como un titular en su equipo, pese a que no siempre sea de la partida.

"Pizarro es titular para mí, juegue o no todos los partidos. Se ganó un lugar. El, como varios chicos que tenemos, están aportando al equipo. A veces este equipo necesita características para algunas posiciones y tenemos en algunos puestos variantes para utilizar en distintos encuentros", expresó.

Finalmente, habló de otra de las promeras del club. "Joan Cruz es uno de esos talentos que te asombran. A ese talento hay que acompañarlo con cosas que aporten al equipo y está trabajando en eso. No tengo dudas que será un jugador que va a jugar mucho en Primera", cerró.