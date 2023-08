Ramiro González hizo autocrítica: Siempre quedan cosas por corregir

El defensa Ramiro González analizó su rendimiento en Colo Colo, que fue muy criticado por sus hinchas en un inicio, y habló sobre lo que viene para el "Cacique".

"Ya me he cansado de decirlo, he ido de la mano del equipo, de menos a más, siempre quedan cosas por corregir, pero sabiendo que vamos por buen camino y queremos seguir trabajando para estar en un mejor nivel, y tratar de ser un aporte cuando el equipo lo requiera", señaló a la prensa en el Estadio Monumental.

"Hay competencia, eso es importante en todos los puestos, es bueno que haya competencia para subir el rendimiento individual de cada uno y eso es un aporte para el equipo. No pensamos en el Superclásico, hay que ir partido a partido", añadió.

Finalmente, palpitó el duelo de este sábado ante Coquimbo, a las 15:00 horas (19:00 GMT): "Tenemos que ir a sumar a una cancha difícil, un rival que viene haciendo las cosas bien, pero creo que estamos capacitados para ir a ganar en cualquier cancha, hay que ir por esos tres puntos".