Ramiro González llegó a Chile: No estoy roto ni tengo nada raro

El defensor Ramiro González arribó este domingo a Santiago para concretar su esperado fichaje por Colo Colo y transformarse en el segundo refuerzo albo de cara a la temporada 2023.

El ex jugador de Unión Española comentó en diálogo con TNT Sports su felicidad por estar a un paso del cuadro albo, al cual estuvo cerca de llegar hace un año, algo que se vio frustrado por exámenes médicos.

"Ha sido largo, pero gracias a Dios se dio. Estoy contento, faltan algunos detalles y luego podremos charlar más tranquilos", dijo en el Aeropuerto de Pudahuel.

González mostró gratitud por el apoyo que recibió de Gustavo Quinteros, quien lo volvió a pedir para reforzar al cuadro albo.

"Estoy agradecido con el 'profe'. No tengo nada como se ha hablado, no estoy roto ni tengo nada raro. Terminé compitiendo y estoy contento por este nuevo desafío, con muchas ganas", expresó el ex defensor de Plantense.

Sobre su estado físico contó que está bien "no sólo los exámenes, sino que en la parte clínica. Vengo jugando y compitiendo sin problemas. Quiero sumar, desde el lado que toque, y tratar de que nos vaya bien".