Ramiro González: No he sentido una presión porque me haya pedido el entrenador

El jugador de Colo Colo Ramiro González habló de su presente en el club tras varios partidos siendo titular, y aseguró que está "luchando por llegar a su mejor versión" bajo las órdenes de Gustavo Quinteros.

En diálogo con ESPN Chile, el zaguero argentino comentó que: "No he sentido una presión extra porque me haya pedido el entrenador, todo lo contrario. Estoy contento por estar en el equipo más grande de Chile y sé la responsabilidad que tiene".

"Trabajo día a día por llegar a mi mejor versión y ayudar a mis compañeros. Estoy agradecido de poder haber llegado acá y que se insistiera desde el club por eso", añadió.

Respecto al nivel general del equipo tras el empate ante la U en el Superclásico, González apuntó que: "Creo que es muy importante para nosotros sumar de a tres para acortar distancia con la Católica. Tenemos plantel para pelear el torneo sin duda".

"No veo a ningún equipo más superior que otro de lo que va de temporada. La UC es un equipo que le hacen muchos goles y no me parece que haya un candidato firme al título todavía, varios equipos están aún en proceso de armado", recalcó.