Ramiro González: Sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo

El defensa argentino-chileno Ramiro González se mostró ilusionado en cobrarse revancha y, ahora sí, arribar a Colo Colo tras su fallida llegada a mitad de 2022 por problemas en sus exámenes médicos.

En diálogo con La Tercera, Ramiro expresó: "No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto".

"Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo Colo, estoy tranquilo", cerró el futbolista de Platense.