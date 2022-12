Ramiro González: Tenía muchas ganas de empezar, estamos ilusionados con el arranque

El defensa Ramiro González, refuerzo de Colo Colo, se integró al plantel en el inicio de la pretemporada y habló ante los medios tras cumplir con los exámenes médicos de rigor, señalando sentirse ilusionado de cara a su periplo en el club.

"Tenía muchas ganas de empezar y conocer a los nuevos compañeros. Estamos ilusionados con el arranque y esperamos que salga todo como lo esperamos. Me recibieron muy bien, ya pude hablar con algunos y estoy contento", declaró.

González también contó que tendrá la chance de conocer al técnico Gustavo Quinteros, quien insistió a la dirigencia por su fichaje.

"A la tarde vamos a hacer un poco de esos trabajos en cancha, conoceré a Gustavo que todavía no tuve la suerte, a los profes (...) La responsabilidad es mía, con el hincha, con Colo Colo. Quiero que me vaya bien, porque si me va bien, nos va bien a todos. Gustavo me ha pedido mucho y por él trataré de hacer las cosas bien", precisó.

También indicó que uno de los objetivos del 2023 es competir en la Copa Libertadores, pero remarcó que "hay que tener los pies sobre la tierra, es una competencia difícil con equipos muy fuertes como los brasileños y algunos argentinos".

Finalmente, habló sobre la pelea por la titularidad, aunque indicó que el plantel lo ayudará a crecer "y quizás y a ellos".

"Contento con este desafío, con toda la ilusión. Ya he jugado en línea de tres, no tengo problema en hacerlo por derecha, izquierda o de líbero. El profe decidirá lo que es mejor", cerró.