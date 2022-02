Ramón Ábila: Lo de Colo Colo no se dio porque desde Boca nunca respondieron

El delantero argentino Ramón Ábila confesó que quería sumarse a Colo Colo, pero que la operación no se concretó porque desde Boca Juniors "nunca respondieron".

"No era una decisión mía. Lo de Colo Colo no se dio porque desde Boca nunca respondieron, no porque yo no haya querido", dijo en diálogo con ESPN.

"La propuesto seducía y obviamente uno sabe la situación en la que está el país con el tema de la moneda, entonces cualquier país de afuera seduce", agregó el atacante.

"El inconveniente era la salida y se fue dilatando y obviamente los clubes tiene urgencias de armar un equipo y siempre quieren contar con todo lo antes posible para llevar a cabo su trabajo y que se vea reflejado dentro de la cancha", añadió "wanchope".

"(Colo Colo) estaba en todo su derecho de buscar otro porque desde Boca no tenían respuestas. Soy profesional y sé cómo son las reglas del juego", cerró el actual delantero de Colón de Santa Fe.