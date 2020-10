Raúl Ormeño: Gustavo Quinteros tiene experiencia y condiciones para sacar a Colo Colo adelante

El ex jugador de Colo Colo Raúl Ormeño, todo un símbolo en la formación titular de la década de los 80 y campeón de la Copa Libertadores en 1991, analizó el presente del cuadro albo y aseguró que el técnico Gustavo Quinteros tiene la capacidad para sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

"Todos decían que (Mario) Salas debía ser el técnico y lamentablemente para Mario no fue así. En el caso de Quinteros hay que esperar, pero tiene bagaje, condiciones y experiencia para sacar adelante a Colo Colo. Esperamos que sea así, pero hay que tener paciencia y todos debemos pensar en positivo", dijo Ormeño en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex seleccionado chileno dijo también que en la institución se han vivido episodios similares y aún peores, por lo que confía en que el equipo sabrá salir adelante.

"En el 75 teníamos un equipo que andaba del octavo para abajo y no pensábamos estar en los primeros lugares. Después del 73 vino una sequía, donde llegaron muchos jugadores, trajeron como técnico a Ferenc Puskas (N. de la R.: legendario ex delantero húngaro de Real Madrid) y no rindieron, y Puskas se terminó yendo. Colo Colo ha pasado por muchos ciclos malos y ha salido adelante, y no me cabe duda de que será así, porque ahora Colo Colo tiene jugadores como para salir adelante", expresó.

"Son rachas que los equipos y los jugadores tienen. A nosotros nos pasaba que atacábamos todo el partido, pero nos llegaban una vez y nos hacían el gol y perdíamos el partido. Mucha gente que no está capacitada para entender que el fútbol es ilógico y no siempre ganan los mejores", comentó.

"Después viene un nerviosismo y los mayores del grupo tienen que hacese cargo para ayudar a los más jóvenes para salir de estas crisis", añadió.

El cuadro albo se apresta para jugar este miércoles desde las 16:00 horas ante Everton en el Estadio Sausalito.