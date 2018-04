Raúl Ormeño: He conversado con Ruiz-Tagle y me parece una buena persona

Colo Colo ha tenido bastante movimiento durante los últimos días y fue el turno de Raúl Ormeño, asesor del club, para comentar la ajetreada semana de los albos con el cambio de presidente en Blanco y Negro.

Respecto a cómo se siente la salida del ahora ex timonel de la concesionaria Aníbal Mosa en los funcionarios, Ormeño enfatizó que fue una medida que generó diversas sensaciones.

"Aníbal (Mosa) fue un tipo muy cercano al plantel, tiene muy buena relación con ellos. Él hacía muchas cosas sociales que no quería que se publicitaran, pero ayudó a muchas personas que lo necesitaban, en ese aspecto fue un gran presidente. Con Gabriel (Ruiz Tagle) hemos conversado un par de veces, me parece buena persona", señaló el ex jugador de Colo Colo a Aire Libre en Cooperativa.

Consultado por su futuro en ByN, Ormeño comentó que: "No lo sé, eso yo creo que irá a quedar claro en los siguientes días, pero todavía no lo sé".

El ex futbolista hizo estas declaraciones momentos antes del duelo de Colo Colo con Deportes Temuco en el Estadio Monumental.