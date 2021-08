El ex futbolista chileno Reinaldo Navia confesó detalles de su frustrada llegada a Colo Colo en 2007, cuando estuvo cerca de llegar al equipo dirigido por Claudio Borghi.

"En 2007 pude llegar a Colo Colo, Claudio Borghi me conocía a la perfección y quería mi fichaje. Yo soy hincha de chico del club era mi sueño", contó en entrevista con DirecTV.

Agregó que "teníamos un precontrato, vino el 'Puertordazo' en la Copa América y Ruiz-Tagle (presidente de Blanco y Negro) me bajó por indisciplina".

En otros temas, habló sobre Santiago Wanderers, club en el que partió su carrera en 1994 y dijo que "no entiendo las razones de que nunca me hayan llamado para volver. Me hubiese encantado retirarme ahí, es un club que me dio mucho y yo a ellos".

Por último, sobre su paso por el fútbol mexicano comentó que "lo que viví en México, específicamente en América y en Morelia puedo definirlos como los mejores momentos de mi carrera".

Navia fue jugador entre 1994 y 2012 y entre sus mayores logros está haber ganado la medalla de bronce con Chile en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.