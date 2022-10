Rentistas: Queremos hacer un buen negocio con Falcón, por eso tenemos su 50 por ciento

El presidente de Rentistas de Uruguay, Nicolás López, se refirió a la posibilidad de rentabilizar la mitad del pase que posee su club del defensa de Colo Colo Maximiliano Falcón, quien puede partir del "Cacique" a final de temporada.

López nos dijo en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa: "Lo que queremos nosotros es hacer un buen negocio, vender el porcentaje en un buen valor, porque se valorizó el jugador, a eso apostamos cuando nos quedamos con su 50 por ciento".

"Lo conocemos bastante y sabíamos que iba a triunfar en Chile, como lo va a hacer en cualquier mercado, porque es un jugador con mucha calidad", añadió el timonel del elenco uruguayo.

De todas formas, dejó en claro que "no hemos hecho ningún acuerdo, sigue todo normal. No he hablado con su representante, pero claro que para nosotros es muy importante el tema del porcentaje".

Por lo pronto, Falcón está concentrado en el duelo en que los "albos" pueden coronarse campeón del torneo nacional, este domingo frente a Curicó Unido a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Monumental.