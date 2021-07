Representante aseguró que Gustavo Quinteros aprobó fichaje de Maxi Falcón en Peñarol

El representante de Maximiliano Falcón, Maxi Arias, reconoció en diálogo con una emisora uruguaya que el futbolista está muy cerca de fichar en Peñarol, tomando en cuenta que hace varios partidos no juega por Colo Colo e incluso dijo que la movida fue visada por el DT del "Cacique", Gustavo Quinteros.

"Hasta donde sé el único club interesado hoy es Peñarol. Creo que Maxi a más tardar está en Uruguay el martes", sostuvo en Sport 890.

"Lo vimos en Rentistas, ganó el Apertura, lo vimos en los partidos que jugó en Colo Colo, es un zaguero aguerrido que sabe jugar con la pelota en los pies, yo siempre dije que me gustaba más para Peñarol que para Nacional", agregó.

Según Arias, "hablamos con el director técnico Gustavo Quinteros y nos dijo que sí, que el jugador quería venirse a Uruguay, a jugar, y hablamos con Peñarol, que le interesó".

"La gerencia deportiva quiere que juegue, pero el técnico no lo está utilizando, hace seis fechas que no juega y él quiere tener minutos, le seduce mucho venir a un equipo grande ocmo es Peñarol en Uruguay", complementó el agente.

"El único que no está alineado es el presidente -de Blanco y Negro, Edmundo Valladares- que quiere que se quede en el club, quiere que juegue de titular. El técnico no lo ha utilizado, Maxi tuvo familia hace poco, quiere venir a Uuguay. Hay un 70 por ciento de probabilidades de que esté el martes en Uruguay y 30 por ciento que el presidente no lo quiera ceder", finalizó.

Pese a esto, en Al Aire Libre en Cooperativa supimos que desde el Monumental desconocieron cualquier tipo de oferta por el defensor.