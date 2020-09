Representante de Nicolás Blandi: Pregunte al técnico por qué no juega

El agente de Nicolás Blandi, Pablo Sabagg, cargó contra el DT de Colo Colo, Gualberto Jara, debido a los escasos minutos que suma su representado.

"Yo no puedo responder por qué no juega Nicolás. Pregunte al entrenador de Colo Colo por qué no lo hace, él tiene la respuesta para eso", lanzó en conversación con el diario La Cuarta.

"Nicolás está bien físicamente, sin problemas. De ánimo, también", agregó Sabagg.

Blandi ha jugado siete de los 14 partidos del "Cacique" en el año y acumula dos goles.