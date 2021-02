Ricardo Dabrowski: Gualberto Jara no tenía nada que hacer en Colo Colo

El ex delantero de Colo Colo Ricardo Mariano Dabrowski se refirió a las razones que llevaron al club "popular" al delicado momento que atraviesa y que lo obligaron a jugar un partido por la Primera División ante Universidad de Concepción este miércoles.

"A mí me da la impresión que el deterioro viene desde hace un tiempo bastante largo... ¿hace cuánto Colo Colo no saca un jugador de la categoría de Claudio Bravo, Arturo Vidal, Matías Fernández o Jorge Valdivia, de esa jerarquía?", cuestionó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lo que me parece es que hay una falla muy grave. Por una serie de desaciertos, puntualmente lo que pasó el año pasado... y hay dos cuestiones, cuando se va Mario Salas, el interinato de Gualberto Jara, que no tenía nada que hacer en Colo Colo, que estaba acargo de una sub 19", criticó.

"En la cuarentena el plantel estuvo tres meses sin entrenar, después el interinato fue eterno, en un club como Colo Colo puede durar máximo dos o tres partidos, perdió un tiempo precioso, a lo mejor no hubiera hecho una campaña espectacular, pero tendría por lo menos 10 puntos más y fuera de todo problema", estimó el ex goleador.

"Cuando llegó Quinteros daba por hecho que el plantel futbolísticamente a lo mejor no había respondido, pero había buenos jugadores, nunca pensó que se iba a encontrar con un plantel que no estaba apto, pero en línesas generales todos sabemos lo que pasa", continuó.

"Todos sabemos cómo fue el internato, quién lo manejo y por qué pasaron las cosas, es lo que hay, pero me da una pena terrible", dijo el argentino, que también criticó la gerencia deportiva de Marcelo Espina.

"Gualberto Jara llegó de la mano de él y la decisión en cuanto a refuerzos fue lo mismo. Lo que me llama la atención es que se mantuviera tanto tiempo en el cargo, en otros equipos hubieran tomado una decisión más rápida y acá se mantuvo, después termina en una cosa medio rara que no se sabe si se fue o lo fueron, pero el problema es que queda el equipo en la situación en que estaba", completó.