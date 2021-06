Ricardo Dabrowski se mostró reticente ante posible compra del pase de Solari en Colo Colo

Ricardi Dabrowski, ex delantero y ex técnico de Colo Colo, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el interés de la dirigencia alba en adquirir la totalidad del pase de Pablo Solari y se mostró reticente, asegurando que la decisión no puede ser sólo porque hizo un gol importante para el equipo.

"Me da la impresión, por las características que tiene (Solari), puede crecer mucho más. Ahora, insisto, esto es el día a día. No porque un jugador haga un gol importante significa que va a estar toda su vida en el mismo club o será bien considerado el tiempo que esté. Si tiene buen rendimiento, obviamente", argumentó el "Polaco".

Dabrowski también se refirió al gran presente de Luciano Arriagada, delantero citado en la selección chilena para la Copa América, y afirmó que debe "llevarse de a poco" para su buen crecimiento como jugador.

"Es un chico que tiene buena proyección, tuvo la capacidad de convertir en el poco tiempo que estuvo en cancha. Por características puede ser un aporte, pero hay que llevarlo de a poco para que madure y crezca. No hay que creer que cada vez que entre haga un gol, pero a esta gente hay que dejarla madurar, a veces hay altos y bajos", comentó.

Finalmente, al ser consultado por el caso de Nicolás Blandi, insistió que esto se trata de un tema de evaluación "día a día" y que es el técnico Gustavo Quinteros quien decide lo mejor para el equipo, sin importar los pergaminos del jugador.

"Blandi tiene una trayectoria, pero ningún jugador juega por la trayectoria. La exigencia es en el momento, y el entrenador actual decide si ese jugador es parte del equipo. Siempre pasa por el entrenador que es lo que ve y siente que es mejor para el equipo", aseveró.