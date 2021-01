Ricardo Dabrowski: Si Mosa va a dar un incentivo a los jugadores no debiese hacerlo público

La noticia sobre el incentivo económico que propone Aníbal Mosa para el plantel de Colo Colo con la idea de salir de la zona de descenso no ha caído bien en algunas figuras que estuvieron vinculadas al club. Uno de ellos es el ex jugador y técnico Ricardo Dabrowski, quien mencionó que el timonel del "Cacique" no debiese hacer público este hecho.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el argentino mencionó que: "Si un equipo va a ganar producto de un incentivo, el fútbol sería super fácil. Los jugadores no entrenarían y el club no haría contrataciones".

"Si se les va a dar un incentivo a los jugadores de Colo Colo, Aníbal Mosa no debiese hacerlo público. Si él piensa que por poner dinero los jugadores van a ganar todos los partidos, tendría que pagar un monto bastante importante", agregó.

Por otro lado, el "Polaco" se refirió a la difícil situación en la que se encuentran los albos en la parte baja, apuntando que: "Hoy Colo Colo tiene un futuro totalmente incierto, una derrota genera terror. El descenso para el club es tremendo, es una palabra que no estaba en el diccionario colocolino, pero ahora está ahí".

"Es angustiante para el hincha esta situación, así que habrá que ir viendo partido a partido, pero la enseñanza para que no vuelva a pasar esto debería ser grande", remarcó.