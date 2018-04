Ricardo La Volpe: Me gustaría dirigir a Colo Colo, es uno de los equipos más grandes

El entrenador argentino Ricardo Lavolpe reconoció este jueves su interés por asumir como DT de Colo Colo en una entrevista con la televisión trasandina, tras los rumores que lo ponen como uno de los candidatos para reemplazar a Pablo Guede.

Al ser consultado por si le seduce la idea de hacerse cargo de la banca del "Cacique", en el programa "90 Minutos" de Fox Sports, el ex estratega de Boca Juniors dijo que "¿cómo no me gustaría? Es uno de los equipos más grandes. A (Esteban) Paredes lo tuve en Atlante, a (Humberto) Suazo lo dirigí en Monterrey. Tuve conversaciones con ellos y sé que es un equipo muy importante".

En la misma línea, el otrora técnico de la selección mexicana afirmó que Colo Colo "es como el Boca Juniors de Chile. Me gustaría, ahí van a querer ganar el campeonato y te van a dar las armas para poder hacerlo. Eso es lo importante porque es muy fácil decir 'quiero salir campeón', pero te dan un mondadiente cuando están peleando por un cuchillo".