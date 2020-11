Ronald De la Fuente: Lo mínimo que deberíamos conseguir es clasificar a una copa internacional

El lateral izquierdo de Colo Colo Ronald De la Fuente señaló que para que el club "popular" alce su nivel y abandone la parte baja del Campeonato Nacional es necesario levantar el rendimiento de cada jugador, mientras que sostuvo que el mínimo objetivo del club debe ser clasificar a una copa internacional.

"La meta principal de Colo Colo siempre será ser campeón, el equipo amerita pelear ese lugar, pero de acuerdo a las circunstancias se hace duro pensar en eso. Estoy de acuerdo en que debemos ir de menos a más, pensando primero en el partido con Antofagasta, que nos permita volver a un triunfo después de tanto tiempo", indicó este lunes.

"Después, levantar rendimientos individuales y colectivos, factores más importantes para avanzar, y en el peor de los casos poder clasificar a una copa internacional que es lo mínimo que deberíamos tratar de conseguir en este torneo", manifestó.

En lo referido al duelo contra los "pumas", aplazado desde el polémico caso de coronavirus en la delegación del "Cacique", De la Fuente manifestó que "siempre apelamos a que este partido se pudiera jugar. Nos preparamos de buena manera pensando en eso".

"Imagino la molestia y lo incómodos de ellos por tener que viajar y que les supsendan el partido, pero siento que no somos los responsables", agregó.

También sostuvo que en el plantel "estamos con la idea de solucionar los problemas o conflictos que en algún momento hubo" y que por ello hubo un diálogo con Aníbal Mosa.

"Esa conversación con el presidente ayuda a dejar esto atrás, superando esos problemas y avanzar de manera mancomunada, en el momento complicado que vivimos necesitamos estar todos juntos desde la parte dirigencial y el cuerpo técnico", completó.

Sobre su propio rendimiento, comentó que "sé que no ha sido el óptimo, se han dado hartos factores que terminan influyendo, principalmente me pasó el año pasado que nunca me había lesionado".

Colo Colo y Antofagasta juegan el martes a las 11:00 horas.