Ronald De la Fuente: Mario Salas manejó mi auto hasta mi casa el día que me lesioné

El lateral izquierdo de Colo Colo Ronald Fuentes contó detalles de un noble gesto que tuvo el técnico, Mario Salas, luego de su lesión en el partido del domingo ante Curicó Unido en La Granja.

El futbolista, que sufrió un esguince grado 3 en su rodilla izquierda, relató que el DT lo ayudó a llevar su vehículo a casa luego de volver a Santiago desde la Región del Maule.

"Mario se portó súper bien conmigo. Yo había dejado el auto en el Monumental el domingo para irme a la casa después de regresar en bus desde Curicó. Como no podía manejarlo, me fui de copiloto, con Mario conduciendo", dijo a Las Ultimas Noticias.

"El sicólogo del club nos iba escoltando y después él se llevó a Mario", contó el ex U. de Concepción.

"Llevo tres días con esta rodillera y muletas y estoy chato, podrido. No me puedo mover, no puedo estar mucho rato parado. Tengo que estar sentado porque todavía siento un poco de dolor", finalizó.