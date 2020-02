Ronald De la Fuente: Para cualquier equipo es malo que lo saquen de su estadio

El lateral de Colo Colo Ronald De La Fuente se refirió al cambio de escenario que tuvo el duelo de este domingo ante Audax Italiano, trasladado desde el Estadio de La Florida al Nacional, y comentó que para cualquier equipo es malo que le quiten la localía.

"El cambio de superficie es un tema", comenzó al referirse a que en el recinto "itálico" el pasto es sintético, "pero no sé si para nosotros sea beneficio".

"Creo que marca una diferencia muy grande, pero por el lado de la localía para cualquier equipo es malo que te saquen de tu estadio... llevándolo al contexto que vivimos como país puede ser una buena decisión", indicó.

El zurdo además habló sobre el juego que despliega el "Cacique" y sostuvo que "es importante que nuestros hinchas estén contentos con nuestro rendimiento, pero no soy partícipe en decir que Colo Colo no seduce, hemos hecho muy buenos partidos".

"No digo que no busquemos el ataque, el partido que juguemos lo vamos a salir a ganr, pero hay que tomar resguardos. Tampoco podemos decir que vamos a plantear los partidos de la misma manera contra todos los rivales", afirmó.

Luego, defendió el trabajo de Mario Salas y puntualizó que "su manera de trabajar para mí es muy buena, lo que intentamos y se da a veces es intentar hacer lo que nos pide en la cancha".

"No sé si las críticas pasan solo por el profe Mario, él quiere salir a ganar todos los partidos. A veces hay situaciones que no se nos dan, pero intentamos y queremos ganar, seducir a nuestra hinchada, que se vayan contentos y hay partidos en que no se da eso", concluyó.

Colo Colo enfrenta este domingo a Audax desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Nacional.