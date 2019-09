Ronald de la Fuente: Queremos darle caza a la UC, pelearemos el primer lugar hasta el final

El zaguero de Colo Colo, Ronald de la Fuente, aseguró que la intención del equipo es alcanzar en el liderato a Universidad Católica pese a estar 13 puntos por debajo en la tabla del Campeoanato Nacional.

Al respecto, el lateral dijo que "el primer lugar está lejos, pero nosotros estamos pensando en tratar de darle caza a Universidad Católica. Si no se puede, lo mínimo en Colo Colo es estar jugando la Copa Libertadores cada año. Pelearemos el primer lugar hasta el final".

A su vez, el defensor alabó a Esteban Paredes, quien alcanzó a Francisco "Chamaco" Valdés como máximo goleador del fútbol chileno, asegurando que "lo de Esteban es impresionante. Lo que más me llama la atención es su profesionalismo, porque él sólo piensa en ganar".

"Todos tenemos la expectativa de que logre el récord lo antes posible, no me cabe duda que será así. Pero lo veo motivado pensando sólo en lo colectivo, que es ganar el domingo", agregó.

Al ser consultado por si el registro del "Tanque" influye en el funcionamiento del equipo, De la Fuente dijo que "no se me pasa por la cabeza y creo que a nadie. El lo ha dejado claro, acá Colo Colo no juega para que Esteban rompa el récord".

"Obvio que queremos que lo haga, pero se dará de forma natural. Estamos más preocupados de ganar", apuntó.