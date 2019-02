Ronald de la Fuente: "Vestir la camiseta de la selección sería un sueño"

El lateral nacional Ronald de la Fuente, nuevo refuerzo de Colo Colo, confesó que este paso al conjunto "albo" se da en el mejor momento de su carrera tras tener varias buenas temporadas en Universidad de Concepción.

"Sin duda llego en el mejor momento de mi carrera, donde me siento más completo, donde siento que toda la vuelta larga que me di, me preparó de muy buena manera para estar en un club como Colo Colo", aseguró al medio oficial de Colo Colo

"Después de varias temporadas súper regulares en la U. de Conce, de buenos campeonatos con el grupo, se terminó dando esta oportunidad que era lo que yo buscaba, lo que esperaba", añadió.

De la Fuente, espera hacer las cosas bien en Colo Colo para poder ilusionarse con un posible llamado a la selección chilena.

"Vestir la camiseta de la selección sería un sueño", confesó.

El "Cacique" se prepara para su debut en el Campeonato Nacional el 17 de febrero ante Unión Española a las 19:00 horas.