Rubén Martínez: "Con lo de Blandi, se me vino a la mente la agresión que sufrí"

Rubén Martínez, campeón de América con Colo Colo, recordó cuando fue agredido con un piedrazo por barristas en un amistoso con Boca Juniors en 1991, esto poniéndose en el lugar de Nicolás Blandi que fue alcanzado por una bomba de estruendo durante el clásico ante Universidad Católica.

"Con lo de Blandi, se me vino a la mente la agresión que sufrí, dañó mi integridad", dijo a CDF.cl.

"En un tiro de esquina cayó un proyectil y me golpeó. Son cosas que no pueden pasar, da igual a quien iba dirigido. Un sector de la barra fue a mi casa a pedir disculpas por el error que cometieron", relató el ex jugador.

Finalmente, aseguró que "es tragicómico que haya caído un celular, pudo haber sido algo mucho peor. Si hay 800 personas y 20 son las violentas, tienen que identificarlas. No estamos hablando de hinchas, son delincuentes", cerró.