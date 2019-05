Rubén Selman respaldó quejas de Valdivia: Hay que cuidar el talento y protegerlo

El ex árbitro nacional Rubén Selman respaldó las quejas de Jorge Valdivia contra la actuación de los jueces en los últimos partidos, asegurando que hoy no se cuida el talento que tiene futbolistas como el "Mago".

"El arbitraje de Angelo Hermosilla (en el Colo Colo vs. U. La Calera) me pareció excelente, pero con la situación de Valdivia en particular hubo un dejo de falta de prolijidad en cuanto a la reiteración de faltas contra él. Hubo faltas de forma persistente y Angelo nunca tomó una decisión con carácter y personalidad para frenar ese corte de juego constante de Calera", apuntó.

Esto debido a que este lunes Valdivia publicó en redes sociales un mensaje que se interpretó como una queja contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP.

"Yo creo que por ahí va el reclamo de Valdivia. Ya en el partido anterior había dicho algo acerca de que los árbitros no lo estaban cuidando y lo cierto es que no lo están protegiendo. Hay que cuidar el talento y protegerlo y creo que en este caso se está haciendo vista gorda con Valdivia, no lo están viendo o no lo quieren ver. Se siente tocado y los árbitros no están en el mejor nivel", expuso Selman.

Respecto a la polémica que tuvo él con Valdivia el 2006 en un clásico de Colo Colo ante Universidad Católica, el ex árbitro aseguró que "ha pasado más de una década de lo que pasó, es un tema que está en el recuerdo de la historia del fútbol, pero hoy Valdivia está en una madurez totalmente diferente, ha crecido una enormidad".

"Hay un abuso de sus adversarios con él en cuanto a golpearlo constantemente y los ábitros no tienen el carácter, la personalidad y el coraje para definir situaciones que son para tarjeta y siempre con Valdivia vamos a esperar cosas especiales. Él sabe que esto es un show y le dan su espacio para que hable y diga cosas, y el que llora no mama dicen", cerró.