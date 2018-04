Ruiz-Tagle: No es efectivo que hayamos tomado contacto con Zamorano para ser gerente técnico

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, descartó tras la reunión de directorio de la concesionaria que administra a Colo Colo que el ex dalentero Iván Zamorano haya sido contactado para que asuma como gerente técnico, asegurando que están definiendo el perfil de la persona que tome dicho cargo.

"Nosotros estamos elaborando el perfil del gerente técnico y creo que es muy importante definir las cualidades y competencias que son necesarias. Queremos hacerlo en el más breve plazo posibe, pero no por eso de manera apurada, para elegir al mejor para el cargo y si es necesario tomarnos más tiempo lo vamos a hacer", comenzó diciendo.

"No es efectivo que hayamos tomado contacto con Zamorano y hasta ahora no lo hemos hecho con nadie debido a que estamos elaborando el perfil de la persona que buscamos", agregó.

Ruiz-Tagle, además advirtió que "no quiero comprometerme con un plazo concreto, pero pienso que a fin de año sería demasiado tarde", agregando que "hay muchos requisitos, pero queremos que sea una persona que conozca el fútbol, de gran capacidad intelectual, de mucha formación y sin incopatibilidades como vínculos con jugadores o con agentes".

"Alguien que nos asegure un trabajo objetivo o de muy buen nivel. Puedes ser chileno o extranjero, pero debe ser alguien capaz de generar una política deportiva de largo plazo", complementó.

Ruiz-Tagle contó también que "se han reestablecido las cuatro comisiones de trabajo que Colo Colo tiene en la cual los nueve directores se inscribieron y van a participar en cada una de ellas. Tenemos una mesa completamente comprometida e integrada al trabajo por Colo Colo".

En ese sentido valoró la "unanimidad de todos los directores presentes... Todos coincidimos en que Colo Colo es más importante. Aníbal Mosa ha participado en la conformación del equipo de primer nivel que tenemos ahora y creemos que su aporte (en la comisión fútbol) será muy importante".

Aníbal Mosa y la auditoría que ordenó Ruiz-Tagle

Por otro lado, Gabriel Ruiz-Tagle reconoció que solicitó una auditoría, aunque advirtió que no fue por dudas en la gestión de Mosa, si no que para saber en dónde está parado el club en cuanto a lo económico.

El propio ex presidente advirtió al respecto que "le hice saber (a Ruiz-Tagle) que no me habían parecido muy bien sus palabras, pero también me dio a entender que no lo hizo con mala intención. Por eso y a raiz de múltiples crónicas con los tres mil millones de pérdidas, por lo que creí oportuno hacer una carta en la que se detalla en que se gastó la plata de 2017 y lo que va de 2018".

"El año pasado aparte de traer a Valdivia y Orión hicimos inversiones con el pase de Oscar Opazo, Nicolás Maturana, compramos el 50 por ciento restante de Matías Zaldivia, además de Fernando Meza. Hoy este equipo tiene cerca de 10 jugadores que son vendibles... La plata no se malgastó, se invirtió", agregó.