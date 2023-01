Ryann Torrero y su arribo a Colo Colo: Es un orgullo estar en el más grande de Chile

Durante la jornada de este miércoles, Colo Colo femenino anunció la llegada de dos nuevas incorporaciones al club. Se trata de la portera chilena de origen estadounidense, Ryann Torrero, y la mediocampista ex Universidad de Chile, Yessenia López.

"Me siento muy feliz de volver al país de mi familia. Tengo el sueño de ganar la Copa Libertadores, y quiero ayudar al equipo lo que más pueda. Yo sabía del nombre de Colo Colo antes de ser chilena. Es un orgullo defender al club más grande de Chile", expresó la guardameta.

Torrero, de 32 años y que también ha trabajado como modelo internacional, jugó antes en FC Neunkirch de Suiza, Chicago Red Stars de Estados Unidos y Santiago Morning (hasta 2021).

En esa misma línea, López aseguró que el motivo de volver al "Cacique" es porque "están haciendo un buen proyecto. Me motivó eso, también tiene Copa Libertadores así que se nos viene bien. Estoy en un buen momento y en el equipo que este, defenderé los colores y respetaré al rival".

Para concluir, la mediocampista nacional habló de su decisión tras su paso por Universidad de Chile, diciendo que "Es un peso que se siente, pero es mi trabajo. Hay una gran diferencia con el fútbol masculino. La hinchada siempre la he respetado, se han portado muy bien. Pero son proyectos nuevos y no me identifico con ningún club, yo amo jugar fútbol y creo que eso es lo más importante".