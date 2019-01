Salas le bajó el perfil a la derrota ante Everton: Quedé conforme, estamos para grandes cosas

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, le bajó el perfil a la derrota de su equipo por 2-3 ante Everton, tras ir ganando 2-0 en el primer tiempo, y aprobó el rendimiento de sus dirigidos, principalmente en la etapa inicial.

"Ha sido un torneo en el que hemos ido de menos a más. El partido de hoy fue muy bueno. Me voy conforme, sobre todo con lo mostrado en el primer tiempo", aseguró Salas en conferencia de presna tras el partido.

No obstante, el "Comandante" no se quedó ahí y agregó que "hoy Colo Colo demostró que está para grandes cosas y es mí responsabilidad lograr que estos grandes jugadores, logren el gran rendimiento para llevar al club a lo más alto".

El ex entrenador de Sporting Cristal se mostró molesto con el análisis relizado por la prensa del encuentro, asegurando que "nos vamos a seguir ocupando de los errores, pero yo veo este partido tres o cuatro veces, y no me baso en análisis superficiales que proponen ustedes (prensa)".

"Ustedes aseguraron hace unos días que el triunfo de Católica fue avasallador y en aquel encuentro nosotros tuvimos mejor posesión y más llegadas, solo nos faltó efectividad. Por eso les digo, que no tomo encuenta tanto sus análisis, porque tengo que hacer uno más detallado".

Además, Salas explicó que su disgusto con el árbitro César Deischler sobre el final del partido, "no se debió al penal cobrado" sino que "a una mano previa", situación que terminó incluso con Jorge Valdivia expulsado por fuertes alegatos.

Por otro lado, el estratega valoró la llegada de Javier Parraguez, afirmando que "buscábamos un referente de área que venga a aportar. Vamos a hacer todo lo posible para que esté en su mejor nivel y tenga una estadía armónica", agregando además que insistirá en la búsqueda de un delantero "por fuera".