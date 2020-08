Salvador Cabañas: Me hubiese gustado jugar en Colo Colo

El ex capitán de la selección de Paraguay y otrora goleador de Audax Italiano, Salvador Cabañas, reconoció que cuando era figura en el elenco de colonia tuvo acercamientos con Colo Colo y aseguró que le hubiese gustado jugar en el conjunto albo.

"En ese tiempo supuestamente había interés de Colo Colo, cuando jugaba en Chile. Aparte, en un partido que le marqué goles, me dijeron que habían propuestas de equipos grandes y que Colo Colo era uno de ellos. Me hubiese gustado jugar en Colo Colo, es un equipo grande y uno lo que pretende es demostrar donde uno esté para pasar a un equipo grande", dijo Caballas en el programa "Conversando en Casa", del periodista Nelson Osses.

"En ese tiempo conversaron con el equipo en que yo estaba (Audax Italiano), que me querían y les preguntaron cuánto costaba. Después de eso yo no supe más qué pasó, si llegaron a acuerdo o no", añadió.

Cabañas, quien tras su paso por Audax, brillara en el América mexicano, club donde su carrera se vio truncada luego de un incidente donde terminó siendo baleado en la cabeza, le agradeció a Audax, al técnico de ese momento, Claudio Borghi, y al fútbol chileno.

"Chile es mi segundo país, como siempre lo he dicho. Ahí me dieron la oportunidad de salir de Paraguay. Siempre voy a estar agradecido del fútbol chileno, porque me regaló crecer en el fútbol y también fue donde nació mi primer hijo Santiago", contó.

"Mi paso por Audax fue muy importante, además fue un equipo que me acogió muy bien y siempre disfrutó conmigo y me apoyó en las buenas y en las malas. Siempre me acompañaron, eso fue muy importante para avanzar en ese punto de comienzo de mi carrera. Siempre le voy a estar agradecido a esa institución, que me permitió demostrar lo que hacía a nivel futbolístico", añadió.

"Desde Chile siempre me llamaron, además con mi ex técnico, el 'Bichi' Claudio Borghi, siempre charlábamos y hasta hace poco. Él siempre me acompañó y me mandó mensajes de apoyo", completó.