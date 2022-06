Santos dijo adiós a Colo Colo: Las cosas no salieron como esperaba, pero asumo mi responsabilidad

El delantero venezolano Christian Santos escribió una sentida carta para despedirse de Colo Colo, en la que lamentó sus pocas opciones, pero también realizó una autocrítica de su rendimiento.

Santos expresó en su cuenta de Instagram: "Ha llegado el momento de despedirme de Colo Colo, una institución que me abrió sus puertas y de la cual siento un profundo respeto. Quienes me conocen saben cómo vivo esta profesión y en estos ocho meses no fue la excepción".

"Aunque hubiese querido tener más oportunidades para demostrarlo, hoy le digo a toda la hinchada, con más o menos palabras, que todos los días desperté con la ilusión del primero y con ganas de lograr grandes cosas con el equipo", añadió el "llanero".

"A pesar de que las cosas no salieron como esperaba, asumo mi parte de responsabilidad, pero en mi carrera siempre trato de llevarme lo mejor de cada club donde he jugado. Por eso quiero agradecer a toda la hinchada, compañeros, cuerpo técnico, directiva, empleados del club, a todos los que confiaron en mí y a los que no, por permitirme ser parte de esta historia, ¡Dale Albo!", cerró.

Santos jugó 10 partidos, en poco menos de un año en los "albos", y quedó al debe, ya que solo marcó un gol.