Scolari explicó su rechazo a Colo Colo: Quiero que mi equipo también tenga reconocimiento

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari entregó detalles con respecto a la negativa que le dio a la dirigencia de Blanco y Negro para hacerse cargo de Colo Colo, argumentando que pasó porque tenía la intención de que su equipo técnico fuera reconocido al igual que él en términos monetarios.

El ex DT de la "Canarinha" relató que "recibimos al presidente Aníbal Mosa en Porto Alegre y estuvimo con el director deportivo -Marcelo Espina-. Conversamos en la noche por bastante tiempo, pero no llegamos a un acuerdo. Muchas veces ese acuerdo no pasa por mí".

"Cuando trabajo con mi equipo técnico quiero que dicho equipo también tenga reconocimiento y los valores deben coincidir, no llegamos a un acuerdo y cerramos el asunto el sábado o el domingo mismo", agregó a SporTV.