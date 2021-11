Se complicó la llegada a prueba del boliviano Ervin Vaca a Colo Colo

Desde hace algunas semanas que trascendió la posibilidad de que el joven talento boliviano Ervin Vaca tuviese un periodo de prueba entrenando con Colo Colo. Sin embargo, la chance al parecer se diluyó en las últimas horas, según declaró el propio agente del jugador Daniel González.

En diálogo con Al Aire Libre PM, el representante del promisorio futbolista explicó por qué se complicó su llegada a Macul. "Estamos viendo qué hacer. Ervin (Vaca) afortunadamente tiene opciones en el exterior. Nosotros priorizamos que fuese a Colo Colo, pero si no se puede no hay mucho más qué hacer. Vivimos la triste situación de que cuando nos encontrábamos en el aeropuerto para viajar, nos enteramos que todavía no podía ingresar a Chile".

"No pudimos viajar por un tema de las vacunas. El Ministerio de Salud de Chile exige si no me equivoco un periodo de 14 o 15 días después de la segunda dosis. Acá en Bolivia recién se autorizó que personas de 12 a 17 años puedan recibir la segunda dosis, y Ervin recién lleva un par de días desde que se la puso", detalló.

"Es un problema, porque entiendo que Colo Colo deja de entrenar el 6 de diciembre y Ervin debería esperar unos 12 días más para llegar a Chile, entre que deba hacer cuarentena, estaría llegando el día que el club cierra su temporada. Ahora, no sé si será factible que la opción se dé en enero", añadió.

De esta manera, la llegada de Vaca a Colo Colo está en duda, con más probabilidades de que vaya a otro club que terminar sumándose al "Cacique" para probar sus capacidades.