¿Se debe jugar? Brote de Covid-19 en Colo Colo generó opiniones divididas en redes sociales

En redes sociales surgió un potente debate en las últimas horas a propósito del brote de coronavirus que afecta al plante de Colo Colo y que tiene a varios de sus integrantes en cuarentena, a horas del partido con Audax Italiano.

Algunos internautas claman porque el duelo se dispute, mientras que otros afirman que es necesario suspenderlo para mantener la "justicia deportiva".

A nivel dirigencial, Blanco y Negro a través de su presidente, Edmundo Valladares, solicitó la suspensión del encuentro, mientras que en Audax tienen la intención de disputarlo este jueves, desde las 18:00 horas.

El punto 2 es clave, el reglamento se hizo cuando no había variante delta. ¿Como normas algo que no existía? No hay parametros para comparar. Se tiene que suspender esta wea.

Recomendaciones para audax!!!

-no celebren los goles

-no hagan gestos obsenos

-no se pueden reir

- no se pueden abrazar

De lo contrario, te dremos una VENGANZA!!!!



Colo colo, debe jugar con lo que hay, y si no hay!! No nos presentamos y perdemos los puntos, y que tanta wea!!!