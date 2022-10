Sebastián Cejas: Después de Claudio Bravo no se vieron arqueros de nivel europeo en Chile

El ex arquero de Colo Colo Sebastián Cejas afirmó que en nuestro país no se han visto más porteros de nivel europeo tras la salida de Claudio Bravo, quien "abrió la puerta" del Viejo Continente.

"No es fácil ir a jugar a Europa. Claudio Bravo abrió la puerta, dejó una imagen muy importante y después no se vieron mejores arqueros", declaró en conversación con DirecTV.

En esa línea, Cejas puntualizó que fue algo que notó en nuestro país, donde "algo pasó que no llegaron arqueros a ese nivel europeo".

Además, aportó que "el arco de Colo Colo es grande. No es para cualquiera y -Brayan- Cortés lo demostró con creces, eso lo llevó a la Roja... yo creo que es el reemplazante natural de Claudio Bravo. Hoy es el mejor arquero del fútbol chileno".

"Seguramente en la cabeza de Brayan Cortés está en dar un salto futbolístico a nivel a europeo, ojalá lo pueda lograr. Es el objetivo de cada jugador una vez que se consolida en su equipo", completó.

Cejas llegó a Colo Colo en el 2006 y ganó dos títulos.

