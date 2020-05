Sebastián Cejas: Me gustaría dirigir a Colo Colo, pero aún no estoy listo para un club tan grande

El destacado ex portero de Colo Colo Sebastián Cejas aseguró que en su carrera como director técnico le seduce la idea de dirigir a los "albos", pero que esa oportunidad deberá esperar, ya que no se siente "preparado".

En diálogo con el programa Todos Somos Técnicos de CDF, Cejas señaló que "no quiero condicionar a nadie, yo tengo bien claro que quiero ser entrenador. Hoy Colo Colo está pasando por un momento difícil en todo sentido. Es un club grande e importante. Si te soy sincero obviamente que me encantaría dirigir Colo Colo porque tengo una deuda que no me va a alcanzar el tiempo para pagarla, por el cariño que me dieron en el club y los hinchas".

Además, el argentino agregó que "tengo cuatro años de experiencia como segundo entrenador y me gustaría hacer mis pasos como primer técnico, pero cauteloso, no soy un tip muy apresurado y no me desespero. Me sería fácil decirte que sí, pero no creo que esté preparado hoy para ser cabeza de grupo en un club como Colo Colo, todavía no".

Finalmente, el finalista de la Copa Sudamericana con el equipo de Claudio Borghi, dijo que "la estadía que tuve fue muy placentera, la disfruté. Este es un deporte que amamos mucho, pero a veces no hay tiempo para disfrutar, por la intensidad alocada con que se vive, pero en ese momento tenía una buena edad, 33 años, donde ya tenía un recorrido. Me volví a sentir ganador y me volví a sentir importante, y eso es por la posibilidad que me dieron de participar en un momento que yo creo será recordado por muchos años", cerró.