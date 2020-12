Sebastián González: No están los tiempos en el fútbol chileno para que los grandes bajen a la B

El ex delantero de Colo Colo Sebastián González aseguró que el cuadro "popular" se salvará del descenso y explicó que en el hipotético caso que se fuera a la B, la industria del fútbol chileno se vería golpeada.

"Colo Colo no va a descender. Imposible, ni me he puesto en ese escenario", manifestó a Las Ultimas Noticias.

Según sostuvo "Chamagol", de momento "no están los tiempos en el fútbol chileno para que los clubes grandes bajen a la B a fortalecerse. No sería beneficioso para nadie, ni para Colo Colo, para la U, ni menos para el fútbol chileno".

"Sería la industria la que colapsaría si Colo Colo estuviera en la B. Así como pasaba el año pasado si descendía la U. No beneficia a la industria", advirtió.

Colo Colo marcha en el último puesto del Campeonato Nacional y su próximo rival es U. Católica, líder del torneo, este sábado en San Carlos de Apoquindo.