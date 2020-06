Sebastián Toro reveló que un día Esteban Paredes le quemó unas zapatillas con estampados de marihuana

Sebastián Toro, ex defensa de Colo Colo, contó una increíble anécdota que involucra a Esteban Paredes, capitán e ídolo de los albos, quien le quemó unas zapatillas "por su propio bien".

En diálogo con Dalealbo, el actual zaguero de Deportes Colina contó que una vez se compró unas zapatillas con un diseño especial: Estampados de planta de marihuana.

"No me interesa ese tema, no estoy ni a favor ni en contra. Me llevo bien con Esteban, pero me hueveó. Me dijo que no ocupara esas hueas, que das una mala imagen", relató.

Pese al consejo, Toro siguió utilizándolas, porque las encontEraba cómodas. Sin embargo, a la tercera vez, las encontró en llamas en el camarín.

"La segunda o tercera vez que las llevé, me las quemó. ntré al camarín y de repente hay algo incendiándose, y eran las zapatillas. Y me pasó otras", explicó Toro.

Según el zaguero, se enojó mucho con el delantero por la situación, pero Paredes recalcó que "no podís andar con esas, si es por tu bien".