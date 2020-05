Secretario del Sifup: La postura de los jugadores de Colo Colo debiese generar un acuerdo

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, expresó su confianza en que luego de las sesiones realizadas por el plantel de Colo Colo se llegará a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro.

"Creo que se llegará a buen puerto. Al haber una entidad de Gobierno también se tiene que respetar lo que se dijo en la última reunión, y para eso está la directora del Trabajo, quien ha llevado esta mesa de negociación", comentó el dirigente sindical en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Que haya este tipo de discusiones no ayudan en nada, así es que este comunicado de los jugadores a la nueva dirigencia es positivo y debiese generar un acuerdo, y al contrario, si no, es porque Blanco y Negro no quiso negociar nunca", añadió.

"Ahora está la opción de un acercamiento, de llegar a un acuerdo porque se está planteando lo que Blanco y Negro buscaba que es que los jugadores cedieran", completó.

Marín aprovechó también para resaltar las negociaciones que han llevado otros clubes.

"Uno siempre busca que no sea de manera confrontacional. Hay que velar que el espíritu de la ley se cumpla y los clubes accedan a poder a tener una buena conversación y llegar a un buen acuerdo. Hay clubes como la U y como Iquique que han dado el ejemplo", cerró.