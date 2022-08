Selección neozelandesa destacó la asistencia de Marco Rojas en su debut con Colo Colo

El neozelandés Marco Rojas tuvo un dulce estreno con la camiseta de Colo Colo este reciente domingo al haber dado la asistencia de gol en el triunfo sobre Palestino. Por eso, es que desde la selección oceánica destacaron el cometido del jugador.

A través de redes sociales, la escuadra de los "All Whites" publicó el video del gol de Marcos Bolados en el que Rojas dio el pase que terminó en la anotación. "A los 62' minutos entras para tu debut y en los 93' participas del gol del triunfo. Qué comienzo para Marco Rojas en Colo Colo", describieron en la publicación.

Rojas ha sido un constante nominado en el conjunto de los "Kiwis" tanto en categorías juveniles como adulta, esta última con la que conquistó el título de la Copa de las Naciones de Oceanía en 2016 y donde también disputó tres partidos en la Copa Confederaciones de 2017.

62’ 🔄 subbed on for your debut

93’ ⚽️ set up the winning goal



What a start to his @ColoColo career for Marco Rojas 🔥pic.twitter.com/776u1y8eTI