"Sentí que no era el mismo Colo Colo de antes": Lucas Barrios explicó su salida del club en 2018

El delantero argentino-paraguayo Lucas Barrios habló sobre su segunda etapa como jugador de Colo Colo y aseguró que su salida en 2018 se debió a que no se sentía cómodo en la institución.

"Las cosas que viví las dejo en el vestuario y no me sentí cómodo en ese momento en Colo Colo. Muchos medios hablan mucho de mi salario y de que era un jugador caro. Yo nunca fui por dinero. Le tengo un cariño al club porque me llevó a ser lo que soy", aseguró en conversación con "Dosis de Fútbol" de CDF.

"Sentí que no era el mismo Colo Colo de antes. Hay cosas que uno tiene que vivirlas y le demostré a la gente que no me iba a quedar por un contrato", añadió.

En esa misma línea el atacante apuntó que "después el cariño que tengo con la gente y el sentimiento que tengo por el club es muy grande, sigo todo de Colo Colo".

Actualmente Barrios se encuentra en la liga argentina y milita en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde el técnico es Diego Maradona.