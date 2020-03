Sergio Batista y su opción en Colo Colo: Es una motivación muy grande y estoy preparado

El ex director técnico de la selección argentina Sergio Batista reconoció una oferta para dirigir a Colo Colo, en reemplazo del despedido Mario Salas, y aseguró que está "motivado" con la posibilidad y que tiene un importante conocimiento del plantel.

"Es una motivación muy grande, de lo contrario hanría dicho que no, y estoy preparado, sé que es una presión muy grande, como dirigir a Boca Juniors o River Plate en Argentina, pero me pilla en un momento de mi carrera que quiero desafíos y estoy motivado. Me siento gratificado que un equipo como Colo Colo haya pensado en mí", señaló "Checho" en conversación con el programa Todos Somos Técnico de CDF.

Además, añadió que "estoy al tanto de Colo Colo y la clase de jugadores que tiene, sabiendo que no está pasando un buen momento, pero conociendo a los futbolistas argentinos y a algunos chilenos, sé que podemos levantar".

"Hice debutar a Barroso en Argentinos Juniors, lo mismo a Matías Zaldivia, jugó con mi hijo y lo tuve desde chico, sin posibilidad de hacerlo debutar. Conozco a Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Juan Manuel Insaurralde también, que son jugadores importantes", agregó sobre el conocimiento del plantel.

Profundizando en este tema y consultado sobre si existe una división en los jugadores, sostuvo que "me tengo fe para unir al plantel, esto es Colo Colo y no alguien en particular, pero no he tenido la posibilidad de conocer en detalle la situación del plantel. Me gusta tener buena relación con el plantel, pero que haya respeto y disciplina, por ejemplo con los horarios. Lo contrario me enoja muchísimo".

Sobre lo que busca en sus elencos, Batista dijo que "me gusta que los equipos jueguen bien al fútbol, no que sean inocentes, pero sí que tengan un buen trato del balón. Me gusta que mis equipos tengan una identidad, siempre me gustó el 4-3-3. Colo Colo es un equipo grande y tiene que ser protagonista. Siempre pienso más en mi equipo que en el rival. En Colo Colo tengo que ir a buscar el resultado en cualquier cancha".

Acerca de las opciones en la Copa Libertadores, donde el "Cacique" tiene tres puntos en el Grupo C, aseveró que "está parejo el grupo, Paranaense es difícil en Brasil y Peñarol en Uruguay, pero Colo Colo también tiene trayectoria y está a la altura de cualquier equipo en la Libertadores".

Finalmente y refiriéndose otra vez acerca de algún jugador en específico, aseguró que "Matías Fernández es un gran jugador y puede aportar mucho desde su experiencia. No solo dentro, sino que fuera de la cancha puede aportar mucho", cerró.

Su experiencia en la selección argentina y su visión de la Roja

Sergio Batista además tuvo una particular experiencia en la selección argentina, en la cual dirigió en la Copa América 2011, quedando eliminado en los cuartos de final y siendo despedido más tarde por la dirigencia.

"Recibí muchas críticas, que me las banco siempre y cuando sea con respeto, pero eso se perdió, después me insultaban en la calle y por eso después me fui a un fútbol más tranquilo (Qatar), pero ahora mi cabeza está tranquila y estoy bien mentalmente", dijo.

"Como cualquier técnico quise dirigir a la selección, pero me tocó en un momento difícil, con elecciones en la AFA. Nosotros nos quejamos en Argentina de que no hay proyecto y sabía que si no ganaba la Copa América, me tenía que ir, y así estamos sin ganar nada hace tiempo", añadió.

Finalmente tuvo palabras para la selección chilena y su bicampeonato de América, sobre lo que señaló que "no me sorprende por la calidad de jugadores que tienen y el proyecto que tuvieron. Se merecían ganarla porque hicieron bien las cosas. El punto es tener una buena base y tener algo de fondo. En Argentina también hay buenos jugadores, pero no un proyecto".