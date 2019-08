Severino Vasconcelos: Esteban Paredes y Jorge Valdivia no pueden ir a la banca

El histórico ex volante de Colo Colo se refirió al presente de los albos en el Campeonato Nacional.

El brasileño Severino Vasconcelos, histórico ex volante de Colo Colo, estuvo presente este viernes en el Estadio Monumental y se refirió a la importancia de Esteban Paredes y Jorge Valdivia para el equipo. Adémás, recomendó que ambos jugadores no deben estar en la banca y que es mejor que no sean citados.

"Paredes y Valdivia hacen falta, son jugadores de mucha calidad y dan otro plus cuando están. Pero no pueden ir la banca, porque el que está de titular siente mucha presión", explicó Vasconcelos, quien argumentó recordando un episodio al final de su carrera.

"Cuando yo estaba en la banca de Palestino, los jóvenes sentían presión, entonces el técnico no me citaba", explicó.

Respecto a la posición de la tabla, Vasconcelos señaló que el problema "no se trata de jugar mejor, a veces los cambios salen bien o mal y eso pasa en cualquier equipo. El resultado final es lo que vale, y la gente se enoja, porque quieren que Colo Colo siempre salga campeón".

"La gente paga su entrada y quiere ver a su equipo ganar, y que la ventaja de Catolica no aumente. Es otro campeonato corto y Colo Colo tiene que empezar a ganar y llegar cerca de la Católica y pelear el título", sentenció.