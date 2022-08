Sicólogo que asesora a Lucero: Siempre le digo que es un obsesivo del gol

El sicólogo deportólogo Gustavo Goñi, que asesora al goleador de Colo Colo, Juan Martín Lucero, contó algunos detalles de su relación con el futbolista, que se remonta a cuando éste tenía 17 años y formaba parte de Defensa y Justicia.

"Lo seguí acompañando en algunos clubes, pero siempre tuvo aptitudes de goleador. Siempre le digo: eres un obsesivo del gol. Trabaja en la semana para que cuando llegue el domingo no le quede nada en el tintero", reconoció en conversación con Las Ultimas Noticias.

[Fotos] Lucero le dio caza a Zampedri: La tabla de goleadores tras la fecha 21 #CooperativaContigo https://t.co/cMdZgWx1Q6 pic.twitter.com/i8fJmwwqdp — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 9, 2022

"Trabaja todo de distintas posiciones para optimizar su rendimiento y aprovechar las oportunidades que se le presenten", expuso en el matutino.

"Cuando uno está convencido de que el trabajo se hace es el mejor, hay que seguir en esa línea. No se puede trabajar en base a los resultados. Las rachas negativas son solo rachas. No somos robots", añadió.

Por esto, explicó que enfrentan aquellos momentos negativos focalizándose "en el rendimiento y en el caso de Martín, ser goleador. Eso no significa hacer goles todos los partidos. Es hacer muchos goles, pero cuando no aparecen, no se convierte en algo que vamos a buscar todo el tiempo. Tratamos de desfocalizar la tensión del gol que no viene para pensar en el que sí viene. Ponerse la presión de que mañana tienes que anotar está mal, porque entra en un campo medio patológico", manifestó.

Lucero también es el máximo goleador del Campeonato Nacional, con 12 tantos, junto a Fernando Zampedri.