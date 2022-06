Solari y su frustrado traspaso a América: Era una oportunidad única, pero soy feliz en Colo Colo

El destacado delantero de Colo Colo Pablo Solari dejó en claro que quiere dar vuelta la página por su fallido traspaso a América de México y que sigue "feliz" en el "Cacique" rumbo a su sueño que es jugar en Europa.

Solari dijo tras el 5-1 ante Temuco: "Quiero seguir en Colo Colo, soy feliz acá. Era una oportunidad única para mí, buena también para mi familia, pero no me quedo mal, acá soy feliz, estoy cómodo y la paso bien con el grupo".

"Es un orgullo las palabras del profe (Gustavo Quinteros, quien señaló que el "Pibe" tiene nivel para ir a Europa). Es lo que más quiero, jugar en Europa, todo lo que hago es para llegar allá, es mi sueño y el de mi familia, lo que más quiero en esta vida. Voy a aprovechar lo que me queda en el club. Voy a dar todo por esta camiseta. Nunca estuve enojado, ni tuve problemas con mis compañeros, estaba lesionado. Lo pasé por alto el año pasado", agregó.

"No es el fin del mundo. Voy a seguir trabajando y dando todo. Soy feliz acá y estoy contento por el cariño de la gente. Le agarré un gran cariño a esta camiseta y me va a costar mucho soltarla, pero como todos, quiero seguir creciendo en mi carrera y cumplir mi sueño, que es jugar en Europa. Mi familia me apoya, en cada paso hay que pensar en el futuro, que mi familia no vive de aire", cerró sobre el tema.

Finalmente, se refirió a su vuelta a las canchas ante los temucanos: "No estoy contento con no participar, pierdo ritmo. No jugaba desde el partido con Ñublense, eso te hace perder. Jugar ahora me ayuda para estar bien el martes. Sentí que estaba un poco apresurado por las ganas de jugar, pero hay que ir sumando minutos para el martes".

Colo Colo enfrentará el martes a Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, en el duelo de ida de octavos de final.