Stöhwing: En Colo Colo hay juveniles importantes que no me gustaría menospreciar

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, habló sobre el mercado de fichajes que enfrenta Colo Colo en este tramo final del 2022 y defendió que en el plantel hay una serie de futbolistas juveniles que pueden cubrir de buena forma algunos de los puestos que quedaron vacantes tras las salidas de futbolistas luego del torneo.

"La popularidad es traer refuerzos, pero saben, me gustan personalmente los juveniles y en todos los puestos hay juveniles importantes en Colo Colo que no me gustaría menospreciar", declaró durante la presentación de Matías Moya.

"Por el lado derecho tenemos a Jeyson Rojas, Bruno Gutiérrez, que también juegan como centrales, Daniel Gutiérrez como central, Felipe Yáñez y Pedro Navarro, de manera que esperamos que tengan un lugar, vayan creciendo, y no me cabe duda que serán aporte en el Colo Colo del futuro", sostuvo el dirigente de ByN.

También abordó la "ola" de salidas del cuadro "popular" y se refirió a que "nosotros tomamos una decisión este año, y después de la batalla todos somos generales, que era de privilegiar el campeonato, no desconcentrar a los jugadores. Nos enfocamos en lo deportivo y creo que fue exitoso porque logramos la esrella 33".

"Decidimos no enredear el último tramo del campeonato con negociaciones, una vez terminado el campeonato nos pusimos a conversar con los que terminaban contrato, con algunos hubo éxito y otros no, pero cada profesional decide el rumbo de su destino. Le ofrecimos renovación a los tres principales que se están yendo, y les deseamos la mejor de las suertes", completó.