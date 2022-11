Stöhwing quedó desilusionado por partida de Costa: A uno nunca le gusta que se echen para atrás

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, reveló que le desilusionó la partida del atacante Gabriel Costa, quien se despidió de Colo Colo para continuar su carrera en la liga peruana, pese a que existía un acuerdo de palabra con la concesionaria.

"-Estoy- un poco desilusionado, porque habíamos llegado a un acuerdo. Es legítimo de repente que de un día para otro a un jugador le surjan ciertas incomodidades o dudas, y bueno, se arrepintió y quiso tomar otra decisión. Que le vaya muy bien. Fue un gran jugador para nosotros, le tenemos mucho aprecio, así que la mejor de las suertes", dijo el dirigente del "Cacique".

Para el timonel del conjunto "popular", ya estaba muy cercano un acuerdo con el jugador: "Había un acuerdo de palabra y claro, a uno nunca le gusta que se echen para atrás, así son un poco las cosas y es por eso que yo digo que creo las cosas cuando están firmadas, porque en el fútbol suceden muchas cosas y es una lástima, pero le deseo la mejor de las suertes".

"Veremos cómo solucionarlo lo mejor posible", se extendió Stöhwing, adelantando que "obviamente vamos a tratar de ver a un extranjero para reemplazar a Gabriel lo mejor posible".

También confirmó sobre el delantero Juan Martín Lucero que "nosotros ejercimos la opción de compra, así que es jugador de Colo Colo. Está ejercida la opción y es jugador de Colo Colo, el resto son cosas que he visto en la prensa no más. No nos han llegado ofertas".

En lo que se relaciona con el capitán, Gabriel Suazo, dijo que "él tiene claras las condiciones para renovación, le flexibilizamos todo, y no vamos a institir en una cláusula. El está esperando una oferta que no ha tenido".

Finalmente se refirió a la votación de un Consejo de Presidentes en que se aprobó un torneo largo para el 2023: "Nos parece muy bien, es lo que habíamos propuesto. Es más serio mantener el sistema de campeonato largo, que es el que se usa en los países más desarrollados desde el punto de vista futbolístico y hacer otro cambio hubiera sido muy negativo desde el punto de vista de la imagen de Chile, así que nos parece sano que se siga con el campeonato largo, que permite una planificación anual más seria".