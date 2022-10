Stöhwing quiere "revisar" continuidad de los arengazos y la vuelta de Carabineros a los estadios

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró abierto a "revisar" la continuidad de los arengazos a los clubes, luego de los incidentes ocurridos el pasado viernes en el Estadio Monumental que obligaron a aplazar el duelo de Colo Colo con Universidad Católica.

"Hay que revisar eso cuidadosamente, dados los acontecimientos del viernes, así que prefiero hacer un trabajo profesional y analizar con las entidades que corresponde, sobre todo los temas de seguridad y operacionales, para tomar una decisión en conciencia", declaró.

En ese sentido, dijo que Carabineros "sin duda deberían volver" a los estadios del fútbol chileno: "No entiendo esa medida que no existe en otro país del mundo. Hay que contar, dado el momento de violencia que azota el país, con especialistas en controlar la seguridad y no guardias privados o nosotros, que no podemos hacer nada".

También dijo que la reprogramación del partido con los "cruzados" lo reciben como "una desventaja deportiva, hace tiempo que no jugábamos y no hace bien, vamos a tener dos días menos de descanso. No es el ideal, pero hay que concentrarse".

"Ser hincha de Colo Colo no es perjudicar a la institución, ningún buen hincha debería hacer actos que no correspondan, así que hago un llamado a la tranquilidad y comportarse de buena manera", finalizó.

También dijo que invitarán al duelo con la UC a los trabajadores que ayudaron a solucionar los problemas en la tribuna Cordillera y que confían en la permanencia de Gustavo Quinteros.