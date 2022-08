Suazo y su faceta de influencer: Cada vez me sale más natural, me entretiene y me gusta

A fines de 2021, Gabriel Suazo, lateral de Colo Colo y seleccionado nacional, se reinventó dentro de internet convirtiéndose en streamer e influencer, y comentó el acercamiento que ha tenido con el público a través de sus emisiones en directo.

"Sé que el tema de mi imagen es muy importante y todos me los han mencionado. Las redes sociales es algo que naturalmente no me salía, pero ahora cada vez me sale más natural compartir mis cosas junto a mi familia y mis perros. Me entretiene y me gusta", dijo a Las Últimas Noticias.

"Mi principal contenido es fútbol, pero también me gusta llegar con otro tipo de cosas como mi día a día y mostrar cuando llego a mi casa, o cuando estoy con mi mujer y mis perros. Son cosas que te acercan a las personas", agregó.

Actualmente, el capitán del "cacique" suma 296.000 seguidores en Instagram y 72.395 en la plataforma de transmisiones en vivo Twitch, siendo en su mayoría jovenes. Según Zas Talents, empresa que representa a Suazo en el mundo online, el 47% de su audiencia son personas de entre 25 y 34 años, y un 29% ubicado entre los 18 y 24 años de edad.