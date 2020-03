Técnico de Brescia reveló que fue contactado por Colo Colo

El técnico de Brescia italiano, Diego López, reveló que recibió un contacto por parte de Colo Colo para sondear su opción de sumarse como sucesor de Mario Salas en el banco, pero que priorizó su permanencia en el fútbol italiano.

"Hablé la semana pasada con la gente de Colo Colo, pero quedamos en seguir charlando, fue sólo un contacto. Tengo un contrato largo acá en Italia", dijo al medio Sport 890 de Uruguay.

"Me llamaron de otros equipos, como tres o cuatro veces, pero me tiraba mucho quedarme en el club y no me quería ir. Esto es lo que pasa ahora en Colo Colo", agregó López.

Además, se refirió al momento complicado que atraviesa el país europeo a raíz del brote de coronavirus: "Ahora ya se ve poca gente en la calle. Hasta el 4 de abril se paró el campeonato y no sabemos si vamos a poder entrenar", explicó.