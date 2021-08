Trabajador que alentó desde las alturas: Una vez que salió Colo Colo a la cancha se paró toda la obra

Durante el partido que Colo Colo le ganó por 4-0 a Unión Española el miércoles, un grupo de obreros de la construcción se hizo notar al alentar con una bandera gigante desde la cima del edificio que están construyendo colindante al Estadio Monumental. Guillermo Díaz fue el de la ida de llevar el lienzo y contó a Al Aire Libre en Cooperativa como fue la experiencia.

"En la noche pensando dije tengo mi bandera y cuando salga Colo Colo a la cancha voy a flamearla alentándolo desde arriba y cuando la saqué como a las 1 de la tarde empezaron a llegar mis compañeros y antes de que saliera Colo Colo a la cancha tomé mi bandera y un pedazo de PVC que usan los eléctricos y puse la bandera y ahí estuvimos viendo el partido", relató el trabajador.

"Se veía clarito con la iluminación nueva. Se veían más claros los jugadores. Nos preparamos para ver el partido y una vez que salió Colo Colo a la cancha se paró toda la obra y salimos para ver el partido", agregó.

Ante la iniciativa, Díaz fue visitado por Edmundo Valladares, presidente de Colo Colo, asegurando que "hoy yo no pensaba ir a trabajar como estuvo lloviendo se me mojaron los pies con los bototos y dije voy a decir que estoy resfriado, pero me levanté y decidí ir y le avisé al jefe que iba a llegar más tarde".

"Llegué al piso 18 y mi jefe me dijo que tenía que bajar porque la bandera trajo repercusiones y derrepente apareció el presidente de Colo Colo y me regaló una camiseta y mascarillas para repartir. Mañana vamos a estar en el estadio. Tengo una alegría inmensa, iremos como 10 personas de la obra", cerró.